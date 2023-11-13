Госдума планирует завершить рассмотрение "бюджетного пакета" 17 ноября

Первый вице-спикер ГД Александр Жуков отметил, что текущая неделя "определит приоритеты финансово-экономического развития страны на следующую трехлетку"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании 15 ноября рассмотрит проект бюджета во II чтении. Кроме того, 16 ноября депутаты рассмотрят основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, а 17 ноября Дума планирует завершить рассмотрение бюджетного пакета. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам Совета Думы.

"Эта неделя определит приоритеты финансово-экономического развития страны на следующую трехлетку. Буквально завтра мы рассмотрим бюджетообразующие законопроекты, касающиеся выплаты пенсий, медицинского страхования, приостановления индексации заработных плат некоторым категориям граждан, например, государственным гражданским служащим. В среду день будет посвящен рассмотрению во II чтении проектов федеральных законов "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и бюджетов внебюджетных фондов на трехлетку", - рассказал Жуков.

Ранее трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений рассмотрела распределение всех трансфертов, предусмотренных ко II чтению, отметил депутат. "Распределены все трансферты, кроме тех, которые распределяются конкурсно", - уточнил он.

К проекту бюджета на 2024-2026 годы поступило более 900 поправок, добавил Жуков. "Подготовленные депутатами фракции "Единая Россия" в соавторстве с представителями других фракций поправки учитывают все предложения парламентариев, которые были включены в постановление Госдумы при рассмотрении проекта бюджета в I чтении. Они предусматривают дополнительное выделение 138,6 млрд рублей на социальные мероприятия на три года: 51,3 млрд рублей в 2024 году, 43,9 млрд рублей в 2025 году и 43,4 млрд рублей в 2026 году", - рассказал депутат.

В частности, выделяются дополнительные средства на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами (включая участников СВО), выделяются субсидии издательствам, издающим литературу для инвалидов по зрению, дополнительные средства на финансирование детского отдыха, на расширение образовательных программ - как для школьников, так и для взрослых в части профессиональной переподготовки, отметил Жуков. Также направляются дополнительные средства на комплексное развитие сельских территорий, поддержку экспорта сельхозпродукции, промышленных производителей и стимулирование спроса на их продукцию.

Основные направления ДКП рассмотрят 16 ноября

"В четверг рассмотрим вопрос "Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов". А также во II чтении рассмотрим законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года - 19,242 тыс. рублей, и проект закона о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В пятницу планируется завершить рассмотрение бюджетного пакета", - сказал Жуков.

Также на этой неделе депутаты намерены рассмотреть внесенную президентом РФ ратификацию протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, направленного на формирование правовой основы для реализации мероприятий, включенных в стратегическое направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, добавил депутат.