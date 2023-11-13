13 ноября, 15:56
Международная выставка-форум "Россия"

Глава Якутии сообщил, что на строительство моста через Лену предусмотрено 45 млрд рублей

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Айсен Николаев отметил, что оно запланировано на первый квартал 2024 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 45 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на строительство моста через реку Лена в Республике Саха (Якутия). Об этом в интервью ТАСС на площадке Международного форума-выставки "Россия" сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

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"Правительством России, в том числе в трехлетнем бюджете, в бюджетных проектировках на последующие годы предусмотрено 45 млрд [рублей]. Соответствующие суммы у себя в бюджете мы тоже начинаем предусматривать", - сказал он.

Николаев также отметил, что финансовые партнеры проекта заявляют о готовности участвовать в нем. Масштабное строительство моста планируется начать в первом квартале 2024 года.

Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства моста.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)Международная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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