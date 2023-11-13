13 ноября, 16:09,
обновлено 13 ноября, 16:21
Санкции в отношении России

ЕК представит 14 ноября 12-й пакет санкций против РФ

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. EPA-EFE/ OLIVIER MATTHYS
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель
© EPA-EFE/ OLIVIER MATTHYS

Ограничения затронут алмазы и нефть, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена в среду представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, в него, в частности, войдут ограничения против алмазного экспорта России, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций", - сказал Боррель.

Он отметил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии в среду и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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