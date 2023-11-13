В Прикамье производители зерна получат из федерального бюджета более 24 млн рублей

В Минагро региона сообщили, что субсидии выплатят до конца 2023 года

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Производители зерна Пермского края дополнительно получат из федерального бюджета более 24 млн рублей на компенсацию части своих затрат. Об этом сообщает пресс-служба министерства агропромышленного комплекса региона.

"Пермскому краю из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительно выделено 24,3 млн рублей на поддержку производителей зерновых культур - пшеницы, ржи, ячменя. Средства направят на компенсацию части затрат прикамских аграриев, которые производят зерно", - сообщили в Минагро.

По данным ведомства, будут просубсидированы более 24 тыс. тонн зерна, реализованных сельхозпроизводителями Пермского края через федеральную информационную систему ФГИС "Зерно" с апреля по сентябрь 2023 года. Предполагается, что субсидии производители получат уже до конца 2023 года. Как пояснил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, это позволит оказать дополнительную финансовую поддержку аграриям региона.

К началу посевной этого года сельхозтоваропроизводители Прикамья получили в семь раз больше субсидий, чем к началу посевной 2022 года. Общая сумма средств, направленных аграриям Прикамья из краевого бюджета, составила 1 млрд 235,8 млн рублей, в прошлом году эта сумма была равна 180 млн рублей, сообщал ранее Носков. По словам министра, росту суммы субсидирования из краевого бюджета способствовало изменение порядка выплаты субсидий, который был принят в 2022 году.

В марте 2022 года в Пермском крае ввели ряд мер поддержки аграриев региона. В частности, было принято решение выплачивать субсидии сельхозпроизводителям на три месяца раньше обычного срока. Общий объем субсидирования при этом остается прежним - более 3 млрд рублей. Также был пересмотрен механизм выдачи ряда субсидий, в том числе сельхозтоваропроизводителям начали предоставлять авансы под будущие обязательства.

Общая площадь сельскохозяйственных земель региона, которые на сегодняшний день вовлечены в оборот, составляет 708,7 тыс. га, из них 303,8 тыс. га - площадь, которая обрабатывается в рамках весенне-полевых работ, большая часть которой отведена под посев зерновых и зернобобовых культур (более 215 тыс. га).