Правительство утвердило индексы изменения платы за коммуналку в 2024-2028 годах

Со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2024-2028 годы, следует из документа, который есть в распоряжении ТАСС.

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы", - говорится в тексте распоряжения правительства.

По информации, размещенной в документе, со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленинградская область - на 10,2%, Омская область - на 14%, республика Северная Осетия - Алания - на 13,7%, республика Хакасия - на 4%, Чукотский автономный округ - на 4,9%.

Также документ содержит пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Это значение варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО, до 9,8% в Смоленской области. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 годы установлены в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от региона.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов. "ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в ФАС отметили, что правительство РФ приняло дополнительные меры для контроля за тарифами - утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ведомства по проверке тарифов. "При этом продолжат действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", - подчеркнули в ведомстве. Кроме того, в ФАС напомнили, что в 2022 году принято решение о бессрочной бесплатной догазификации до границ участка. Также в регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования.

Расходы не превысят 22% от доходов семьи

Директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов пояснил, что индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги рассчитаны на 2024 год в среднем по России в размере 9,8%. "По каждому субъекту РФ устанавливается свой индекс, а также допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям. Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры", - уточнил он.

По мнению эксперта, выстроенная многоуровневая система государственного регулирования тарифов позволяет обеспечивать защиту интересов потребителей от необоснованного роста тарифов. "Для определенных слоев населения создана система адресной поддержки, при которой расходы на ЖКХ не могут превышать 22% от доходов семьи. В ряде регионов этот порог ниже", - добавил он.

Ранее сообщалось, что, согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов, рост совокупного платежа за коммунальные услуги в 2024 году не превысит 9,8%.

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года.