13 ноября, 16:47

МАГАТЭ узнало о планах провести на ЗАЭС учения на случай ЧС

В организации отметили, что число персонала на станции значительно сократилось с 2021 года, что может негативно отразиться на способности реагировать на чрезвычайные ситуации

ВЕНА, 13 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) узнало, что в конце этого месяца на Запорожской АЭС (ЗАЭС) пройдут учения на случай чрезвычайной ситуации.

"Эксперты МАГАТЭ на объекте узнали, что учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС планируется провести в конце ноября. Последние крупные учения на ЗАЭС проводились в ноябре 2021 года", - говорится в заявлении агентства.

В организации отметили, что число персонала на станции значительно сократилось с 2021 года, что может негативно отразиться на способности реагировать на чрезвычайные ситуации. Агентство отмечает, что его эксперты на объекте должны быть допущены к учениям в качестве наблюдателей и получить информацию об их итогах. 

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