Глава Якутии заявил о возросшем интересе к новому переходу через Амур

Айсен Николаев отметил, что внимание Владимира Путина и Си Цзиньпина послужило мощным катализатором процесса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Внимание президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволило активизировать работу над проектом нового погранперехода через Амур между селом Джалинда в Амурской области и городом Мохэ в китайской провинции Хэйлунцзян, строительство которого позволит сократить доставку угля из Якутии в КНР. Об этом в интервью ТАСС на площадке Международного форума-выставки "Россия" сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Огромный импульс этому процессу придало то, что председатель КНР Си [Цзиньпин] побывал в Мохэ (в сентябре этого года во время поездки в провинцию Хэйлунцзян - прим. ТАСС), посмотрел на развитие этого района, и в том числе ему было доложено о проекте, который связан со строительством железной дороги и открытием погранпереходов. Наш президент Владимир Путин на открытии форума "Один пояс - один путь" (проходил 17 октября в Пекине - прим. ТАСС) среди проектов, которые будут реализовываться в рамках новых транспортных коридоров, назвал мост через Амур, имея в виду мост в районе перехода Джалинда - Мохэ. Для китайской стороны это послужило мощным катализатором процесса. Мы видим, как это все оживает, как двигается", - сказал Николаев.

Он добавил, что правительство РФ активно занимается этим проектом. Интерес к нему проявляют и ОАО "Российские железные дороги", и региональная компания "Железные дороги Якутии", есть предложения и от частных инвесторов. "Правительство Якутии совместно с правительством Амурской области вносят свои предложения в правительство РФ. Уверен, они будут рассмотрены. Переход будет построен. <…> Это позволит в перспективе направлять до 20-30 млн тонн грузов в этом направлении, что благотворно скажется на экономике регионов", - подчеркнул глава Якутии.

Погранпереход Джалинда - Мохэ открылся в 1993 году, в начале 2000-х годов его работа была приостановлена из-за низкого грузового и пассажирского потока. Ожидается, что возобновление поставок через Джалинда - Мохэ позволит упростить поставки из Якутии в КНР. Оборот торговли между КНР и Якутией в 2022 году превысил $3 млрд. Как отмечают региональные власти, увеличить поток грузов, направляемых из республики, не позволяет загруженность БАМа и Транссиба, строительство погранперехода должно решить проблему и сократить расстояние между Нерюнгри и КНР почти на 2 тыс. км.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.