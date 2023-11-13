Финансирование госпрограммы технаучразвития РФ с 2022 года составило 1,2 трлн рублей

Расходы на науку в 2022 году составили 464 млрд рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Государственная программа научно-технического развития России (ГП НТР) начиная с 2022 года стала крупнейшей госпрограммой с ежегодным объемом финансирования около 1,2 трлн рублей, а расходы на науку в 2022 году составили 464 млрд рублей. Об этом доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Он напомнил, что в 2022 году ГП НТР стала крупнейшей государственной программой с объемом финансирования около 1,2 трлн рублей ежегодно. Для достижения технологического суверенитета России все инструменты госпрограммы были актуализированы. Так, впервые по единой методике была проведена приоритезация ГП НТР под ключевые задачи экономики с участием 44 ведомств и организаций. Это составило более 464 млрд рублей научных расходов", - отметили в пресс-службе.

Как отметил Чернышенко в докладе, в стране создана единая вертикаль управления научно-технологическим развитием, которая охватила не только науку, но и высшее образование. На уровне федеральных ведомств определены 14 заместителей руководителя по научно-технологическому развитию. По поручению президента РФ, реализуются четыре федеральные научно-технические программы, направленные на ускоренное развитие технологий в области генетики, сельского хозяйства, экологии и синхротронных методов исследования, сообщили в пресс-службе Чернышенко.