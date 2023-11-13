Мишустин переназначил Дениса Буцаева гендиректором РЭО сроком на три года

Буцаев занимает пост главы этой компании с 20 ноября 2020 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Дениса Буцаева генеральным директором компании "Российский экологический оператор" (РЭО) сроком на три года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить с 20 ноября 2023 года Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на три года", - говорится в распоряжении.

Буцаев занимает пост главы РЭО с 20 ноября 2020 года. Он также работал в этой должности с февраля по ноябрь 2019 года.