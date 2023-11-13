СМИ: Илон Маск может выступить на международной конференции Сбера по ИИ

По информации EU Reporter, участие бизнесмена в конференции может быть связано с недавним анонсом нейросети Grok, разработанной его компанией xAI

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Илон Маск примет участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey в качестве спикера, утверждает портал EU Reporter.

По его информации, участие Маска в конференции может быть связано с недавним анонсом нейросети Grok, разработанной компанией предпринимателя xAI.

Издание не уточняет, в каком формате Маск выступит на конференции.

Бизнесмен пока не подтверждал свое участие в мероприятии.

Восьмая международная конференция по ИИ и машинному обучению AI Journey 2023 пройдет с 22 по 24 ноября и соберет ведущих российских и международных экспертов. Мероприятие будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи.