13 ноября, 17:43

В ДНР выплатят долги по зарплатам шахтерам угольных предприятий до конца ноября

Замминистра угля и энергетики региона Александр Хряков отметил, что в ассигнованиях бюджета зарезервированы средства для выплаты заработной платы работникам тех предприятий, хозяйственная деятельность которых является убыточной

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики внесли изменения в бюджет региона, благодаря которым до конца ноября все работники государственных угольных предприятий получат зарплаты за май-сентябрь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"Внесены изменения в бюджет нашей республики по перераспределению средств на выплату заработной платы работникам предприятий, входящих в сферу управления Министерства угля и энергетики [ДНР], за май-сентябрь 2023 года, которые планируется выплатить в ближайшее время, не позднее чем до конца ноября текущего года", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра угля и энергетики ДНР Александра Хрякова.

Также Хряков сообщил, что в ассигнованиях бюджета ДНР зарезервированы средства для своевременной выплаты заработной платы за октябрь-декабрь 2023 года работникам тех предприятий, хозяйственная деятельность которых является убыточной. На это предусмотрены 2,3 млрд рублей.

В июне сообщалось, что перед работающими шахтерами погасили долги по зарплатам за первые четыре месяца текущего года, на эти цели были направлены 2,7 млрд рублей. В сентябре один из шахтеров "Комсомольца Донбасса", одной из крупнейших шахт ДНР, которая считается основным поставщиком энергетического угля в регионе, обратился к первому зампреду правительства ДНР Андрею Черткову с вопросом о закрытии задолженности по зарплатам с мая по сентябрь. Первый зампред говорил, что долги планируется погасить к середине октября.

Угольная промышленность является одной из основных в ДНР. По данным Министерства угля и энергетики ДНР, в 2023 году добыча угля на государственных предприятиях запланирована в размере 3,3 млн тонн угля, в течение года планируется ввести семь новых очистных забоев. За 2022 год угледобывающими предприятиями министерства было добыто 2,9 млн тонн. На данный момент в ДНР функционируют пять государственных унитарных предприятий, в состав которых входят 16 шахт. 

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