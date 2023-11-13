13 ноября, 18:07

Оргкомитет AI Journey опроверг информацию о выступлении Илона Маска на конференции

Представитель оргкомитета заявил, что бизнесмена будут рады видеть, если он захочет приехать

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет международной конференции AI Journey опроверг информацию о выступлении миллиардера Илона Маска на мероприятии, сообщили ТАСС представитель оргкомитета.

"Участие Илона Маска в конференции AI Journey-2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров", - сообщили в оргкомитете мероприятия.

Ранее портал EU Reporter сообщал, что американский предприниматель Илон Маск примет участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey в качестве спикера. 

Теги:
СШАМаск, Илон
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