13 ноября, 18:12

Литва и Польша хотят заменить морскую смычку синхронизации сетей сухопутной

Это позволит значительно удешевить проект, отметили в компании Litgrid

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Вильнюс и Варшава намерены внести коррективы в маршрут синхронизации электросетей Литвы, Латвии и Эстонии через Польшу с Западной Европой и заменить морскую, как предусматривалось, смычку сетей сухопутной. Об этом сообщила компания Litgrid, являющаяся оператором литовских электросетей.

"Одной из обсуждаемых операторами альтернатив является прокладка кабеля не по дну Балтийского моря, а по суше. Это позволит значительно удешевить проект", - отмечается в сообщении.

Решение о том, где будет проложен кабель, партнеры рассчитывают принять после всесторонней оценки такой корректировки в первой половине 2024 года.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации электросетей с Европой, завершение которого первоначально планировалось на конец 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы к середине 2024 года.

В апреле Литва успешно провела тестирование работы своих электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы. Эти сложности вызывают в Риге и Таллине сомнения относительно возможности ускорения синхронизации. 

Теги:
ЛатвияЛитваПольша
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