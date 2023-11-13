13 ноября, 19:06
Саммит АТЭС

Представители финансовых ведомств АТЭС в Сан-Франциско обсудят цифровые активы

Как заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, работа в сфере устойчивого финансирования по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заключалась в мобилизации ресурсов для ускорения энергетического перехода и достижения нулевых показателей выбросов

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Финансовая стабильность, цифровые активы и ориентирование экономики на предложение войдут в число основных тем совещания глав и представителей финансовых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на открытии этого заседания.

"Мы перейдем к трем приоритетам, на которых мы были сосредоточены в течение года: современная экономика предложения, устойчивые финансы и цифровые активы", - отметила она. Работу по линии АТЭС в течение года вели на встречах, состоявшихся в последние несколько месяцев в Сиэтле (штат Вашингтон), Детройте (штат Мичиган), Палм-Спрингсе (штат Калифорния) и Гонолулу (штат Гавайи). Россию на открывшемся в Сан-Франциско заседании представляет заместитель исполнительного директора росдирекции в Международном валютном фонде (МВФ) Сергей Потапов.

"Позвольте мне рассказать о прогрессе, которого мы достигли, и о том, на чем мы надеемся сосредоточиться сегодня по каждому из этих приоритетов. Во-первых, в течение этого года мы продвинулись вперед в понимании так называемой современной экономики предложения, что подразумевает повышение продуктивности наших экономик, а также укрепление устойчивости и борьбу с неравенством, - сказала Йеллен. - Мы определили меры, направленные на рост качества и объемов трудовых ресурсов, укрепление государственной инфраструктуры и инвестиции в исследования и развитие, а также устойчивость с точки зрения экологии".

Йеллен пояснила, что работа в сфере устойчивого финансирования по линии АТЭС заключалась в мобилизации ресурсов для ускорения энергетического перехода и достижения нулевых показателей выбросов. "Мы обсудили, как обеспечить эффективное финансирование энергетического перехода, сохраняя поддержку наиболее уязвимых лиц и сообществ", - сообщила министр.

"Что касается цифровых активов, <...> взаимодействие и обмен наблюдениями с представителями частного сектора позволили нам углубить наше общее понимание инструментов, которые могут применять директивные органы, чтобы способствовать ответственному развитию и использованию цифровых активов, в том числе необеспеченных криптоактивов (например, биткойна - прим. ТАСС), стейблкоинов (криптовалюта, которая обеспечена традиционным ценным активом, например золотом, нефтью и т. д., - прим. ТАСС), цифровых валют центральных банков. Мы специально рассмотрели потенциальные выгоды и вызовы, которые представляют данные инновационные финансовые инструменты, а также те подходы, которые позволяют поддерживать высокие стандарты с точки зрения регулирования", - сообщила глава Минфина США.

"Сегодня я в том числе рассчитываю узнать о вашем видении роли, которую в долгосрочной перспективе могут сыграть цифровые активы и технологии в финансовых системах наших стран", - сказала Йеллен.

Форум АТЭС

Основная часть мероприятий по линии АТЭС в Сан-Франциско касается торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций. Планируются встречи представителей финансовых, торговых и внешнеполитических ведомств, министров стран - участниц форума и глав государств. Основной темой заседаний в 2023 году, как заявили власти США на правах председателя, является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех".

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
СШАСаммит АТЭСЙеллен, Джанет
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