13 ноября, 19:18

В Удмуртии планируют запустить пять проектов по программе развития сельских территорий

В пресс-службе главы республики Александра Бречалова отметили, что благодаря реализации программы появятся новые социально значимые объекты и будут улучшены существующие инфраструктурные системы

ТАСС, 13 ноября. Удмуртия в 2024 году запустит пять проектов по программе комплексного развития сельских территорий, среди которых - строительство очистных сооружений и создание центра с лыжной базой, сообщает пресс-служба главы республики Александра Бречалова.

"В рамках этой программы планируется реализовать пять проектов комплексного развития, которые затронут Селтинский, Вавожский, Шарканский, Воткинский и Увинский районы. Министерство сельского хозяйства РФ подтвердило финансирование", - говорится в сообщении

Так, благодаря реализации программы появятся новые социально значимые объекты и будут улучшены существующие инфраструктурные системы. Среди крупных проектов - строительство очистных сооружений и нового учебного корпуса для школы имени Лопатина в селе Шаркан, новый многофункциональный центр с лыжной базой в Селтах. В поселке Новый Воткинского района построят многофункциональный спортивный комплекс. В Вавоже планируется создать систему водоотведения и построить лыжероллерную трассу. В Увинской школе №2 будет проведен капитальный ремонт.

Всего по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в следующем году республика получит на развитие села больше 1 млрд рублей. 

Теги:
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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