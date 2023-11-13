Суд разрешил проведение выплат кредиторам Sberbank CZ в размере около $2,5 млрд

Такое решение суда касается более 16 тыс. кредиторов банка

ПРАГА, 13 ноября. /ТАСС/. Городской суд Праги разрешил проведение выплат кредиторам Sberbank CZ, являвшегося "дочкой" Сбербанка в Чехии и прекратившего деятельность после 24 февраля 2022 года, в размере 57 млрд крон (около $2,5 млрд). Об этом сообщил новостной портал e15.cz.

Решение суда касается более 16 тыс. кредиторов Sberbank CZ. В течение ближайших двух месяцев они, согласно порталу, смогут получить не менее 95% своих средств.

Арбитражная управляющая Sberbank CZ Иржина Лужова проинформировала ранее, что выплата средств кредиторам должна начаться еще до рождественских праздников. Она исходит из того, что большинство из них затем получат 100% суммы задолженности банка перед ними. Ее общий размер составляет около 60 млрд крон ($2,62 млрд).

Между тем кредиторы, согласно чешским СМИ, считают процесс проведения выплат чрезмерно затянувшимся. Они говорят, что теряют ежегодно более 10% средств из-за инфляции. Городской суд Праги объявил о банкротстве Sberbank CZ в августе 2022 года.

Кредитный портфель Sberbank CZ был продан банку Ceska sporitelna за $1,7 млрд. Таким образом была получена большая часть средств для покрытия долговых обязательств "дочки" Сбербанка.