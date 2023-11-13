Минпромторг предложил провести добровольный эксперимент по маркировке консервов

Целью эксперимента является, в частности, тестирование основных процессов маркировки товаров, возможностей использования технологии нанесения средств идентификации

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минпромторг подготовил проект постановления о проведении на территории России добровольного эксперимента по маркировке консервов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В соответствии с поручением правительства Российской Федерации Минпромторгом России подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации о проведении добровольного эксперимента по маркировке консервов", - говорится в сообщении. Проект постановления будет размещен в ближайшее время, отметили в министерстве.

Уточняется, что целью проведения эксперимента является тестирование основных процессов маркировки товаров, возможностей использования технологии нанесения средств идентификации, определение оптимальных способов маркировки средствами идентификации в зависимости от форм-факторов продукции, определение технических возможностей информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента, и ее дальнейшего развития.

"Решение о введении обязательной маркировки отдельных товаров средствами идентификации принимается правительством Российской Федерации в том числе по результатам эксперимента с учетом позиций заинтересованных сторон", - отметили в министерстве.