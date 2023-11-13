Инфляция в Аргентине в годовом выражении превысила 140%

По данным института статистики и переписи республики, больше всего в октябре в стране выросли цены на услуги связи

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. Рост цен в Аргентине в октябре составил 8,3%, в годовом выражении инфляция превысила 140%. Это следует из данных, которые опубликовал в понедельник институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в октябре 2023 года вырос на 8,3%, накопленный [с начала года] рост составил 120%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 142,7%", - говорится в докладе.

По сравнению с сентябрем инфляция в Аргентине замедлилась. В прошлом месяце она составила 12,7%, в августе показатель также превысил 12%. Тем не менее Аргентина осталась страной с самой высокой месячной инфляцией в регионе, превзойдя Венесуэлу, где, по данным Венесуэльской финансовой обсерватории, рост цен в октябре составил 6,7%.

По данным составителей доклада, больше всего (на 12,6%) в октябре в Аргентине выросли цены на услуги связи. За ней следуют одежда (+11%) и бытовая электротехника (+10,7%). Продукты питания подорожали на 7,7%.

Аргентина несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%.