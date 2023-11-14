В Белорусии определили сбор за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений

Он будет взиматься с производителей и импортеров аудиовидеотехники

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии определил размеры вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений, которое будет взиматься с производителей и импортеров аудиовидеотехники. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Утвердить Положение о вознаграждении за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений, произведений и исполнений, воплощенных в фонограммах, фонограмм. Установить перечень изготовленного (произведенного) на территории Республики Беларусь оборудования, обычно используемого для воспроизведения в личных целях аудиовизуальных произведений, <...> перечень ввезенных <...> оборудования и материальных носителей, обычно используемых для воспроизведения в личных целях аудиовизуальных произведений, <...> размеры вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений", - говорится в постановлении, вступившем в силу с 13 ноября.

Положение определяет, что сбор вознаграждения осуществляется государственной организацией по коллективному управлению (ОКУ) на основании договоров, заключаемых ОКУ с импортерами и изготовителями оборудования для воспроизведения аудиовизуальных произведений. Для изготовителей размер сбора составляет 0,1% от суммы выручки без налога на добавленную стоимость, полученной от реализации оборудования, для импортеров - 0,1% от общей стоимости ввезенного оборудования. Размер сбора с импортеров материальных носителей произведений установлен в размере 0,3% от их общей стоимости.

"Если вознаграждение в отношении оборудования и (или) материальных носителей, указанных в перечне для импортеров, уплачено на территории других государств - членов ЕАЭС, то импортеры таких оборудования и (или) материальных носителей не уплачивают вознаграждение на территории Республики Беларусь", - указано в положении.

ОКУ из суммы собранного ею вознаграждения удерживает 25% для направления в фонд президента Белоруссии по поддержке культуры и искусства, а также вправе в соответствии с договорами, заключенных с правообладателями, направлять до 20% вознаграждения на социальные, культурные и образовательные цели. Оставшееся вознаграждение распределяется между правообладателями в пропорции: 50% - обладателям исключительного права на произведения; 25% - обладателям исключительного права на исполнения; 25% - обладателям исключительного права на фонограммы. Распределенное вознаграждение выплачивается правообладателям не реже одного раза в квартал, а иностранным правообладателям - не реже одного раза в год.