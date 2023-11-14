В России 40% опрошенных автолюбителей ждут возвращения "Волги"

Вновь увидеть на рынке "Ниву" хотели бы треть респондентов, "Чайку" - почти четверть, отметили в исследовательском центре "Фидбэк"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Возобновления производства автомобилей советской марки "Волга" ждут 40% опрошенных россиян. Это следует из результатов социологического опроса, проведенного исследовательским центром "Фидбэк" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Автолюбителей спросили о том, какую модель машины из прошлого советского автопрома они хотели бы снова увидеть на российских дорогах или считают необходимым расширить масштабы производства. "Волга" набрала больше всего голосов - за этот бренд высказались 40% опрошенных", - говорится в исследовании.

При этом треть респондентов проголосовали за возвращение "Нивы", а почти четверть (22%) - выбрали "Чайку". По 19% голосов получили "Победа" и "Москвич-412". Таким образом, по мнению аналитиков, планируемое возобновление производства автомобилей под брендом "Волга" в 2024 году будет положительно воспринято аудиторией. Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что "Группа ГАЗ" может возродить выпуск автомобиля "Волга" к лету 2024 года.

Кроме того, почти две трети опрошенных дали положительную оценку достижениям страны в импортозамещении российского автопрома, а наиболее успешным примером импортозамещения среди автопроизводителей РФ более половины (58%) респондентов назвали бренд Lada. Следом идут "Камаз" и "Москвич" - за них проголосовали 31% и 29% соответственно, за ними в рейтинге - Aurus (27%), УАЗ (25%) и ГАЗ (16%).

Онлайн-опрос проводился осенью 2023 года среди 2 тыс. респондентов по всей России.