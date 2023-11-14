В РФ менее 60% столкнувшихся с мошенничеством жаловались в какие-либо инстанции

Чаще всего подобные обращения поступают банкам, полиции и сотовым операторам, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Только чуть более половины столкнувшихся с мошенничеством россиян (55%) обращались с жалобой на него в какие-либо инстанции, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Более половины россиян (55%), столкнувшихся с попытками мошенничества, обращаются с жалобами на него в какие-либо инстанции. Чаще всего россияне обращаются в банк (39%), 14% - в полицию, 13% - к операторам сотовой связи или интернет-провайдерам, 10% - в техподдержку сервиса или сайта, где были замечены подозрительные операции", - указано в исследовании.

Отмечается, что мужчины и женщины передают информацию о злоумышленниках примерно в равной степени (54% и 56% соответственно). Среди тех, кто чаще других социально-демографических групп проявляет осознанность и информирует о мошенничестве, находятся молодые россияне от 18 до 24 лет (63%), работающие студенты (71%), а также люди, имеющие высокий уровень дохода (84%).

Чаще всего на мошенников жалуются те, кто столкнулся с обманом при покупке или продаже товаров в интернете, пострадавшие от фишинговых сайтов, от звонков от мнимых сотрудников банка или представителей правоохранительных органов. Также россияне сообщают о предложениях мошенников получить выплату или компенсацию от государства или заработать на "инвестициях".

Всероссийский опрос провел Аналитический центр НАФИ в октябре 2023 года среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов России. В опросе принимали участие те, кто хотя бы один раз за последние 12 месяцев сталкивался с попытками мошенничества. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 2,45%.