14 ноября, 00:23

На Камчатке в 2024 году намерены отремонтировать поврежденную из-за селя дорогу

Речь идет об участке трассы Мильково - Ключи - Усть-Камчатск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Участок дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, который был поврежден в результате схода селя после извержения вулкана Ключевская сопка, отремонтируют в 2024 году.

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Об этом сообщили ТАСС в правительстве Камчатского края.

"Были повреждены 3 км дороги, капитальный ремонт этого участка начнется в 2024 году. В ближайшие дни в район Ключевской группы вулканов вылетит группа ученых для обследования территории и прогнозирования дальнейшего поведения ледника Эрмана и селевых потоков", - рассказали в региональном правительстве.

На участок единственной автотрассы регионального значения, ведущей в Усть-Камчатский муниципальный район, в начале ноября сошел сель из-за таяния ледника в результате извержения вулкана. Движение по трассе было ограничено, на месте работала тяжелая техника. Участку дороги требуется капитальный ремонт. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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