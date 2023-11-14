Reuters: Минфин США запросил информацию о 100 судах, якобы перевозивших российскую нефть

По данным агентства, управление ведомства по контролю за иностранными активами направило соответствующие уведомления 30 зарубежным компаниям

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США запросило у управляющих компаний информацию о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, управление ведомства по контролю за иностранными активами направило соответствующие уведомления 30 зарубежным компаниям, что стало крупнейшим шагом подобного рода со стороны американских властей с момента введения ограничения на цены на нефть Вашингтоном и его союзниками. По словам собеседника Reuters, некоторые суда, в отношении которых ведется расследование, были якобы вовлечены в транспортировку российской нефти из дальневосточного порта Козьмино, другие загружались в нефтеналивном порту Приморск на берегу Финского залива.

В Минфине США отказались комментировать информацию о расследовании. "В то время как мы не подтверждаем и не комментируем расследования или правоприменительные меры, министерство привержено соблюдению ценового потолка и сокращению ресурсов России", - приводит агентство слова представителя ведомства.

Западные санкции против российской нефти

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", он отметил, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул 12 октября минувшего года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.