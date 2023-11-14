14 ноября, 02:36

Кузбасс ведет переговоры об открытии международных рейсов с перевозчиками из Азии

По словам главы региона Сергея Цивилева, вопрос об открытии международных рейсов связан с наличием самолетов и возможностями авиакомпаний

КЕМЕРОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Кемеровская область обсуждает с азиатскими перевозчиками вопрос открытия международных рейсов из аэропортов Кемерова и Новокузнецка, сообщил ТАСС глава региона Сергей Цивилев.

"Вопрос об открытии международных рейсов больше связан с наличием самолетов и возможностями наших авиакомпаний. Поэтому мы обсуждаем еще один вариант - ведем переговоры с иностранными компаниями, чтобы они прилетали к нам", - сказал Цивилев.

Он не стал называть конкретные страны, однако уточнил, что переговоры ведутся с перевозчиками, работающими в Азии.

В Кемеровской области работают два международных аэропорта - в Кемерове и Новокузнецке, пассажиропоток каждого из них составляет около 400-500 тыс. человек ежегодно. В настоящее время на этих объектах ведутся работы по реконструкции. Так, в Кемерове ведется ремонт взлетно-посадочной полосы, в Новокузнецке - строительство нового терминала. 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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