Йеллен: риск прекращения финансирования правительства США создает ненужные проблемы

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 14 ноября. /ТАСС/. Риск прекращения финансирования американского правительства создает ненужные проблемы для экономики Соединенных Штатов. Такое мнение выразила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам совещания глав и представителей финансовых ведомств стран АТЭС в Сан-Франциско.

"Шатдаун создаст ненужные экономические проблемы в то время, когда экономика США развивается хорошо и движется в нужном направлении", - сказала она.

"Я знаю, что в Конгрессе ведутся активные переговоры в попытке найти способ решения проблемы и что администрация активно взаимодействует с Конгрессом. Надеюсь, что мы найдем удовлетворительное решение", - добавила она.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом США и подписанного президентом Джо Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования.