14 ноября, 04:29
Саммит АТЭС

Йеллен считает, что замедление роста в Китае навредило бы другим странам, а не США

Министр финансов Соединенных Штатов рассказала, что на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном она затрагивала вопрос избыточного китайского предложения в некоторых сферах

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 14 ноября. /ТАСС/. Замедление роста экономики Китая в первую очередь оказало бы негативное влияние не на США, а на другие государства, активно торгующие с КНР. С таким утверждением выступила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам совещания глав и представителей финансовых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

"Мы обсудили снижение темпов экономического роста Китая и, думаю, согласились с тем, что это может представлять угрозу ухудшения экономических прогнозов, что может повлиять не столько на Соединенные Штаты, сколько на многие экономики АТЭС, которые связаны тесными торговыми отношениями с Китаем", - сказала она.

Йеллен добавила, что на двусторонней встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном она затрагивала вопрос избыточного китайского предложения в некоторых сферах. Стороны согласились с необходимостью обеспечивать равные условия для экономических игроков и стремиться к честным торговым отношениям, отметила министр. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭСЙеллен, Джанет
© Информационное агентство ТАСС
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