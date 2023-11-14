К системе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключили 10 млн автомобилей

Как сообщил оператор системы, число переданных аварийных вызовов через систему приближается к 350 тыс.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. 10 миллионов автомобилей подключены к системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании - оператора системы АО "ГЛОНАСС".

"К госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня подключен 10-миллионый автомобиль - Lada Vesta. Восемь лет назад эта же модель "Автоваза" стала первым серийным транспортным средством в России и во всем мире, в базовом оснащении которого было устройство вызова экстренных оперативных служб. Такая кнопка SOS, подключенная к [системе] "ЭРА-ГЛОНАСС", с 2017 года является обязательной частью конструкции новых и ввозимых на территорию страны автомобилей, отвечающих современным требованиям безопасности", - отметил он.

Число переданных аварийных вызовов через систему на данный момент приближается к 350 тыс. (система интегрирована со службами спасения "112"). Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что сейчас компания работает над созданием дополнительных сервисов на базе системы "ЭРА-ГЛОНАСС", которые могут заинтересовать крупнейшего российского автопроизводителя "Автоваз". "ЭРА-ГЛОНАСС" спасает тысячи жизней водителей и пассажиров ежегодно <...>. Нажатие на одну кнопку - самый простой и быстрый способ не только передать аварийное сообщение, но и получения технической помощи в пути, а в перспективе - информационных сервисов удаленного управления и диагностики автомобиля", - заключил Райкевич.