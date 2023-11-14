"Рособоронэкспорт" в 2023 году подписал контракты со странами Африки на $4,5 млрд

До конца года планируется достижение новых договоренностей, заявил генеральный директор компании Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Россия в 2023 году подписала со странами Африки контракты на общую сумму более $4,5 млрд. До конца года планируется достижение новых договоренностей. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Африканские страны развивают свою экономику, оставляя предрассудки колониальных времен в прошлом. Для "Рособоронэкспорта" они - важные и надежные партнеры. Только в 2023 году со странами континента подписано контрактных документов на сумму более $4,5 млрд, и до конца года планируем достичь новых договоренностей", - сказал Михеев.

Накануне глава компании заявил ТАСС, что в рамках Dubai Airshow "Рособоронэкспорт" продолжит развивать сотрудничество с африканскими странами по линиям взаимодействия, намеченным в ходе саммита Россия - Африка, который состоялся 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию, в том числе более 180 летных аппаратов, покажут свыше 1 400 производителей. Выставка проходит с 13 по 17 ноября.