14 ноября, 06:00
Международная выставка Dubai Airshow

"Рособоронэкспорт" в 2023 году подписал контракты со странами Африки на $4,5 млрд

До конца года планируется достижение новых договоренностей, заявил генеральный директор компании Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Россия в 2023 году подписала со странами Африки контракты на общую сумму более $4,5 млрд. До конца года планируется достижение новых договоренностей. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Читайте также
Что известно о Dubai Airshow

"Африканские страны развивают свою экономику, оставляя предрассудки колониальных времен в прошлом. Для "Рособоронэкспорта" они - важные и надежные партнеры. Только в 2023 году со странами континента подписано контрактных документов на сумму более $4,5 млрд, и до конца года планируем достичь новых договоренностей", - сказал Михеев.

Накануне глава компании заявил ТАСС, что в рамках Dubai Airshow "Рособоронэкспорт" продолжит развивать сотрудничество с африканскими странами по линиям взаимодействия, намеченным в ходе саммита Россия - Африка, который состоялся 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию, в том числе более 180 летных аппаратов, покажут свыше 1 400 производителей. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
РоссияМихеев, Александр АлександровичМеждународная выставка Dubai Airshow
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация