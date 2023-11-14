14 ноября, 06:02

Ozon начал продажи в Узбекистане

На первом этапе заказы можно будет получить в партнерских пунктах выдачи, а также в почтовых отделениях

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи в Узбекистане, на первом этапе заказы можно будет получить в партнерских пунктах выдачи, а также в почтовых отделениях, говорится в сообщении компании.

"Жители Узбекистана уже могут оформить заказы на Ozon в любой регион страны. Им доступен многомиллионный ассортимент товаров маркетплейса из более чем 20 категорий: от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья. На первом этапе покупатели в Узбекистане могут получить заказы в партнерских пунктах выдачи, а также в 1 660 отделениях "Почты Узбекистана", - сообщает Ozon.

Средний срок доставки составляет 12 дней. Компания в 2024 году планирует развивать собственную логистическую инфраструктуру в стране, в числе которой складские комплексы и служба доставки.

Помимо этого, Ozon намерен активно развивать франшизную сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов. В релизе указывается, что данные инвестиции позволят существенно сократить срок доставки заказов. Кроме того, специалисты Ozon будут проводить обучающие мероприятия для местных предпринимателей при поддержке торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон отметил, что Узбекистан - одна из крупнейших экономик Центральной Азии и страна с большим потенциалом для развития электронной коммерции. "Нашим ключевым приоритетом в Узбекистане будет сокращение срока доставки товаров до покупателей и обеспечение высочайшего уровня сервиса", - сказал Сапон, слова которого приводятся в релизе.

Ozon развивает бизнес в СНГ с 2021 года. В настоящее время у онлайн-ретейлера уже есть своя логистическая инфраструктура в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. 

Теги:
УзбекистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация