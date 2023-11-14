ФАС проанализирует формирование цен на куриные яйца

Ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах, - отметили в службе. - Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца".

Ранее Минсельхоз России предложил установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года временный запрет на вывоз из России отдельных видов мяса домашней птицы. Кроме того, на аналогичный период предлагается ввести запрет на экспорт яиц. Эти меры направлены на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущение ее дефицита, объясняли в министерстве.

По итогам года министерство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте и рассчитывает на стабилизацию цен на эту продукцию для потребителей.

Согласно данным Росстата, с начала года по 7 ноября мясо кур подорожало на 29,66%, а куриные яйца - на 21,16%; между тем, рост цен на продовольственные товары в РФ за 10 месяцев составил 3,67% в годовом выражении.