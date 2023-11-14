14 ноября, 06:13

В Барнауле начали строительство нового терминала аэропорта

Пропускная способность терминала составит 1,1 млн пассажиров

БАРНАУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта начали в Барнауле, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на церемонии символической закладки первого камня в основание нового терминала.

"Мы все вместе с вами живые свидетели начала такого, я убежден, грандиозного строительства. Излишнее здесь сегодня говорить про то, насколько важен такой объект инфраструктуры, как современный аэропорт, для жизни большого и серьезного региона, как наш Алтайский край. <...> И 14 ноября 2023 года действительно войдет в историю аэропорта", - сказал он.

Завершить строительство терминала планируют в 2025 году. Пропускная способность нового терминала составит 1,1 млн пассажиров, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время - порядка 8,5 тыс. кв. м.

В марте прошлого года гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписал соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города с Томенко. Стоимость проекта превысит 4,5 млрд рублей. В июне 2022 года "Новапорт холдинг" для реализации этого проекта приобрел акции аэропорта Барнаула на 800 млн рублей и стал держателем контрольного пакета.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе. 

Теги:
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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