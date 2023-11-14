14 ноября, 06:46

ГТЛК представила первый в России маркетплейс беспилотников

Запустить его планируется в 2024 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) представила на Транспортной неделе в Москве первый в РФ маркетплейс беспилотных авиационных систем, передает корреспондент ТАСС. Запустить прототип планируется в 2024 году.

В онлайн-магазине покупатель сможет выбрать понравившуюся модель из представленных отечественных беспилотников и получить о товаре необходимую информацию: скорость, время полета, максимальную дальность полета, максимальный взлетный вес и так далее.

Кроме того, при покупке беспилотника можно будет заказать набор сопутствующих услуг, таких как постановка БАС на учет, оформление полиса ОСАГО, регистрация права собственности и другие. БАС можно будет приобретать как за полную стоимость от российских производителей, так и брать в лизинг.

Как отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, слова которого приводятся в сообщении компании, на выставке презентована демоверсия маркетплейса, а прототип планируется запустить в 2024 году.

"Рассчитываем, что в перспективе маркетплейс станет не только инструментом реализации госзаказа и лизинговой программы в рамках нацпроекта по развитию БАС, но и площадкой для массового потребителя, которой смогут пользоваться физлица. Ожидаем, что со временем проект ГТЛК войдет в состав национальной цифровой платформы по интеграции гражданских беспилотников в единую систему воздушного пространства", - сказал Дитрих. 

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Россия
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