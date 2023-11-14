14 ноября, 07:16

В Москве появится более 6,5 тыс. рабочих мест благодаря новым инвестпроектам

В городе создадут производства легкой, пищевой, строительной, электрической и других отраслей промышленности

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новые масштабные инвестиционные проекты, реализацию которых одобрили в Москве в третьем квартале 2023 года, принесут городу более 6,5 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В третьем квартале 2023 года столица приняла решение о предоставлении 78,9 га земли под реализацию восьми масштабных инвестиционных проектов. В городе появятся производства легкой, пищевой, строительной, электрической и других отраслей промышленности. На новых предприятиях смогут трудоустроиться свыше 6,5 тыс. человек. В реализацию проектов инвесторы вложат 66,4 млрд руб.", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что выделение земельных участков для возведения новых производств в рамках масштабных инвестпроектов упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, а таже способствует появлению новых рабочих мест рядом с домом. Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении, в частности, земельные участки площадью почти 68 га город предоставит на территории Троицкого и Новомосковского округов для создания пяти предприятий площадью около 470 тыс. кв. м.

Город передаст инвестору участок площадью более 12 га для возведения современного хлебозавода, где в сутки будет производиться до 200 тонн хлеба, круассанов и слоек, на предприятии смогут трудоустроиться 200 человек. На еще одном земельном участке площадью 1,8 га одобрено строительство производства лифтового и грузоподъемного оборудования, где ожидается создание 100 рабочих мест. 

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