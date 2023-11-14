МСП-поставщики новых регионов заключили контракты на 15 млрд рублей с начала 2023 года

По объему заключенных договоров лидирует бизнес Луганской Народной Республики

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 15 млрд рублей получили МСП-поставщики из новых регионов России в рамках закупок за 10 месяцев 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

"За 10 месяцев 2023 года МСП четырех новых регионов заключили свыше 4,4 тыс. договоров в рамках 223-ФЗ на общую сумму свыше 15 млрд рублей. За это время поставщиками стали более 1 000 малых и средних предприятий Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, заказчиками выступили 546 компаний", - говорится в сообщении корпорации.

Там отметили, что лидирует по объему заключенных договоров малый и средний бизнес Луганской Народной Республики, общая сумма составила 7,81 млрд рублей. На втором месте - ДНР с показателем 4,92 млрд рублей. В Херсонской области МСП-поставщики заключили договоры на 2,33 млрд рублей, в Запорожской области - на 0,05 млрд рублей.

Наибольший объем закупок у МСП-поставщиков новых регионов пришелся на транспортные средства и оборудование (5,91 млрд рублей), услуги сухопутного и трубопроводного транспорта (1,32 млрд рублей), уголь (1,17 млрд рублей), сооружения и работы в области гражданского строительства (0,62 млрд рублей), машины и оборудование (0,58 млрд рублей).

"Для бизнеса новых регионов мы проводим специальные обучающие семинары, где рассказываем про все аспекты участия в закупках, как проходят процедуры, какие требуются документы", - отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.

В корпорации напомнили, что компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема, включая 20% закупок, участие в которых принимают только МСП. Исполнение установленной квоты контролируют Корпорация МСП и региональные органы власти.