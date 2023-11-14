14 ноября, 07:01,
обновлено 14 ноября, 07:10
Колебания курса рубля

Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

Курс юаня на Мосбирже опустился до 12,5 рубля впервые с 31 октября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,36%, до 3 236,48 пункта, индекса РТС - на 0,22%, до 1 115,02 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 228,19 пункта (-0,62%), индекс РТС находился на уровне 1 113,01 пункта (-0,4%).

Курс юаня на Мосбирже опустился до 12,5 рубля впервые с 31 октября. По данным на 10:01 мск, юань снижался до 12,496 рубля (-0,39%).

К 10:15 мск курс юаня замедлил снижение и находился на уровне 12,513 рубля (-0,26%). В то же время доллар терял 0,18%, опускаясь до 91,46 рубля, евро находился на отметке в 97,96 рубля (-0,09%). 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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