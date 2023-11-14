14 ноября, 07:04,
обновлено 14 ноября, 07:31

Субсидирование авиакомпаний за полеты по РФ могут не продлить на 2024 год

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

В 2022 году авиакомпании страны получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри России в условиях санкций

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Субсидирование российский авиакомпании за выполненные полеты внутри РФ, скорее всего, не будет продлено на 2024 год. Об этом ТАСС заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в кулуарах форума "Транспорт России".

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"Скорее всего - нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Чалик отметил, что остальные ежегодные программы субсидирования (региональные рейсы, рейсы в ДФО и Калининград) будут продолжены.

В 2022 году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Субсидии предоставляются в зависимости от объема перевезенных пассажиров. В 2023 году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд рублей, последняя часть средств была распределена за полеты с ноября по март. Ранее Минтранс РФ отмечал, что вопрос пролонгации такой меры поддержки будет решен в зависимости от финансово-экономического состояния перевозчиков.

Как сообщил Чалик в ходе пленарной дискуссии форума, прогноз пассажирских перевозок в этом году составляет 103-104 млн человек.

В беседе с корреспондентом ТАСС замглавы Минтранса заявил, что субсидирование аэропортов юга РФ в 2024 году может быть продолжено, если они останутся закрытыми. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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