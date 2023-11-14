"Газпром" ожидает роста нагрузки на ПХГ Поволжья и Оренбургской области

Гендиректор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов рассказал, что начались поставки газа в Среднюю Азию

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Газпром" прогнозирует повышение нагрузки на подземные хранилища газа (ПХГ) Поволжья и Оренбургской области на фоне начала поставок газа в Среднюю Азию. Об этом в интервью журналу "Газпром" рассказал генеральный директор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов.

"Учитывая начавшиеся поставки газа в среднеазиатские республики, прогнозируется повышение нагрузки на ПХГ Поволжья и Оренбургской области", - сказал он.

В июне Узбекистан заключил с "Газпромом" двухлетний договор о покупке газа, объем поставок в сутки составит 9 млн куб. м, а годовой - почти 2,8 млрд куб. м. Поставки по этому соглашению начались 7 октября 2023 года. При этом горизонт сотрудничества по газу между Россией, Узбекистаном и Казахстаном составляет 15 лет, а договор о долгосрочном сотрудничестве может быть заключен в середине 2024 года, заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер. Поставки российского газа реверсом по газопроводу Средняя Азия - Центр должны дополнительно вырасти не позднее ноября 2025 года.

При этом "Газпром" и Казахстан в настоящее время прорабатывают маршрут поставок для газификации Астаны, компания также рассматривает новые маршруты и газопровод Бухара - Урал для увеличения поставок в Казахстан и Узбекистан. Кроме того, "Газпром" не исключает транзит газа через Узбекистан, Казахстан и Киргизию в третьи страны.