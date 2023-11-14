14 ноября, 07:16,
обновлено 14 ноября, 07:38

В Минтрансе заявили, что отключение домена .aero не повлияет на работу авиакомпаний России

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Об отключении предупреждали примерно год назад, добавили в министерстве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские авиакомпании были готовы к отключению от домена .aero и серьезных последствий оно не несет. Об этом ТАСС заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в кулуарах форума "Транспорт России".

"Ничего страшного не будет. Мы к этому готовились все, они объявляли о своем отключении примерно год назад", - сказал он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что администратор доменной зоны .aero, SITA, прекратила оказывать клиентам из России услуги регистрации и продлению доменов в этой зоне. Домены в зоне .aero есть у "Победы", аэропорта Шереметьево и еще нескольких авиакомпаний. При этом, как отметила газета, "мгновенного отключения и сбоев не произошло - домены удалось экстренно продлить на год". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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