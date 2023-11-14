14 ноября, 07:52

Очередь из грузовиков на границе Словакии и Украины выросла до 35 км

Колонна грузовиков растянулась до перекрестка у села Гажин, передает Словацкое радио

БРАТИСЛАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей на словацкой стороне границы с Украиной перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) "Вышне-Немецке" увеличилась за прошедшие сутки почти на 10 км, примерно до 35 км. Со ссылкой на полицию Словакии об этом сообщило Словацкое радио.

Очередь завершается у перекрестка у села Гажин, что расположено на расстоянии около 35 км от государственной границы. Во вторник она начиналась близ села Фекишовце, удаленного примерно на 25 км от КПП "Вышне-Немецке". Вечером 10 ноября протяженность колонны составляла 16 км.

Очередь из грузовиков на словацко-украинской границе возникла после начала протестов польских перевозчиков, заблокировавших пункты пропуска автотранспорта на границе Польши с Украиной. Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии, проинформировала ранее словацкая полиция.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. 

Теги:
УкраинаСловакия
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