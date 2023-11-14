"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан в 2024 году

Запланировано по два еженедельных рейса

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") с начала 2024 года запустит прямые перелеты из Красноярска в Сургут и Магадан и обратно. Продажа билетов уже открыта, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан. Полеты в Сургут будут выполняться с 1 января, в Магадан - с 3 января 2024 года", - уточняется в сообщении.

В зимнем расписании запланировано по два еженедельных рейса в Красноярск и обратно. В Сургут - по понедельникам и четвергам, в Магадан - по средам и субботам.

Ранее "Аэрофлот" сообщал об увеличении объемов пассажиропотока в аэропорту Красноярска более чем на 40%, а также о расширении географии полетов до 33 направлений в 2024 году.