Средний возраст самолетов в России составил 16 лет

При этом их возраст в сегменте среднемагистральных самолетов - не более 10-12 лет, следует из материалов пленарной сессии форума "Транспорт России"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Средний возраст самолетов в России составляет около 16 лет, следует из материалов, показанных во время пленарной сессии форума "Транспорт России". При этом в сегменте среднемагистральных самолетов - не старше 10-12 лет.

"Средний возраст воздушных судов российских перевозчиков составляет 16 лет, а в наиболее массовом среднемагистральном сегменте не более 10-12 лет, что позволило обеспечить регулярное авиасообщение на наиболее востребованных маршрутах",- отмечается в материалах.