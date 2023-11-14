14 ноября, 08:43

ЦБ выпустил памятные монеты, посвященные командам "Динамо", ЦСКА и "Локомотив"

Монеты номиналом 1 рубль выполнены из серебра 925 пробы, имеют диаметр 25 мм

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль "Динамо", ЦСКА и "Локомотив" из серии "Российский спорт". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Монеты выполнены из серебра 925 пробы, имеют форму круга диаметром 25 мм. Изготовлены качеством "пруф". Тираж - 10 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты ЦСКА расположена рельефная эмблема Центрального спортивного клуба Армии. На монете "Динамо" на оборотной стороне изображена рельефная эмблема спортивного клуба, а вверху по окружности имеется рельефная надпись "Динамо". На оборотной стороне монеты "Локомотив" расположена рельефная эмблема Российского физкультурно-спортивного общества "Локомотив". Вверху по окружности имеется рельефная надпись "Локомотив".

Монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему без ограничений.

ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество "Динамо" были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, "Локомотив" - в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России, говорится в сообщении регулятора. 

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