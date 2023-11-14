Росатом анонсировал запуск двух новых центров обработки данных в начале 2024 года

Также анонсировали начало раннего бронирования их услуг

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Росэнергоатом (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома) анонсировал запуск в 2024 году двух новых центров обработки данных (ЦОД) - в Москве и Иннополисе (Республика Татарстан), а также начало раннего бронирования их услуг, сообщает пресс-служба РЭА.

Объявление о предстоящем пуске двух новых дата-центров и открытии раннего бронирования представители Росэнергоатома сделали на V Международном саммите Ассоциации участников отрасли ЦОД в Обнинске (Калужская область), говорится в сообщении. Речь о ЦОД "Москва-2" (36 МВт на 3 640 стойко-мест уровня Tier IV UI) и ЦОД "Иннополис" (16 МВт на 2 000 стойко-мест уровня Tier III UI), которые будут введены в эксплуатацию в I квартале 2024 года.

ЦОД "Москва-2" расположен в Южном административном округе Москвы на площади более 20 тыс. кв. м. Уровень надежности ЦОД - Tier IV по классификации Uptime Institute.

ЦОД "Иннополис" - крупнейший дата-центр Приволжского федерального округа в геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД госкорпорации "Росатом". Технологические решения для ЦОД "Иннополис" разрабатывались с учетом стратегии импортозамещения и в соответствии со стандартами Tier III Uptime Institute.

Tier Standard of Topology Uptime Institute - отраслевой стандарт надежности и отказоустойчивости ЦОДов. Он дает заказчикам все основания для уверенности в том, что ЦОДы, прошедшие сертификацию Tier, будут функционировать определенным, вполне предсказуемым образом в аномальных условиях эксплуатации, например после отключения электропитания. Для каждого из выделенных уровней надежности в стандарте TIA EIA 942 приводится детальное описание, требования и рекомендации. Дата-центр с уровнем надежности Tier III позволяет провести ремонтно-профилактические работы без остановки работы ЦОД. Уровень надежности Tier IV означает, что это отказоустойчивый дата-центр с резервированием всех систем, позволяющий выполнить любые плановые и внеплановые работы без прерывания работы ЦОД.