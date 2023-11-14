14 ноября, 08:51

Активация пополнения "Тройки" станет доступна на турникетах метро и МЦК

В тестировании новой функции принимают участие пассажиры, они совершили 30 тыс. успешных активаций на 1,1 тыс. турникетов метро и МЦК

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пассажиры московского метрополитена и МЦК смогут активировать онлайн-пополнение карты "Тройка" на турникетах. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Совсем скоро пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн, а затем активировать его при проходе через турникет - больше не придется тратить время у желтых терминалов. Такая же возможность действует на валидаторах наземного транспорта", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Он уточнил, что в тестировании новой функции принимают участие пассажиры. Они совершили 30 тыс. успешных активаций на 1,1 тыс. турникетов метро и МЦК.

"Записать удаленное пополнение карты можно через телефоны Android с NFC в приложении "Метро Москвы", - заключили в департаменте транспорта. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация