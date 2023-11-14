Кабмин начнет вести реестр товаров для обеспечения биобезопасности

Также за правительством закрепляются полномочия по формированию реестра предприятий, которые имеют резерв мощностей для производства таких товаров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство России полномочиями по формированию и ведению реестра товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности граждан и оказания медицинской помощи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из сопроводительных материалов, принятие этого документа обусловлено необходимостью устранения имевшихся в законодательстве лакун. Полномочия по ведению указанного реестра ранее были закреплены за федеральными органами исполнительной власти, но положения, определяющие порядок предоставления ими сведений для его формирования, отсутствовали.

Кроме того, за правительством закрепляются полномочия и по формированию и ведению реестра предприятий, которые имеют резерв мощностей для производства товаров, необходимых для обеспечения биобезопасности граждан и оказания медпомощи.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.