Санду заявила об ответственности "Газпрома" за долги молдавской стороны по газу

По итогам аудита Молдавия признала только $8,6 млн из $709 млн долга и сообщила о готовности к спору с российским холдингом в международном суде

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила об ответственности "Газпрома" в связи с долгом молдавской стороны за потребленный газ. Об этом она сказала в интервью Radio Moldova, комментируя споры относительно общей суммы задолженности, которая лежит на российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз".

"У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 млн, а $9 млн. Здесь у нас еще есть вопросы, поскольку "Газпром" является акционером "Молдовагаза" и несет ответственность за долги", - отметила Санду.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение прежних долгов за топливо и своевременные платежи. Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял $433 млн, но с учетом просрочки платежей общая сумма достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн, однако правительство республики настояло на проведении аудита иностранными экспертами.

По итогам аудита министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что правительство признает только $8,6 млн из $709 млн долга и сообщил о готовности к спору с российским холдингом в международном суде. В российском газовом холдинге заявили, что данный отчет не соответствует международным стандартам и требованиям независимого аудита.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста оппозиции. Тарифы на газ здесь выросли в 2022 году почти в семь раз до 29,27 лея ($1,6), а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9). Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его из-за проблем транспортировки газа через Украину. В этой ситуации с прошлой зимы правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.

Крупнейшим акционером этой компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".