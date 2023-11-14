14 ноября, 09:03

МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году на 0,1 млн б/с

В МЭА ожидают, что в абсолютном значении спрос на нефть по итогам года достигнет 102 млн б/с

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с предыдущей оценкой, до 2,4 млн б/с. Об этом говорится в ноябрьском отчете МЭА.

В абсолютном значении спрос на нефть по итогам года достигнет 102 млн б/с, ожидают в МЭА. При этом в 2024 году рост показателя замедлится до 930 тыс. б/с. Однако даже с учетом более медленного увеличения спрос на нефть в следующем году может достигнуть нового рекорда - 102,9 млн б/с.

МЭА также отмечает, что в Китае спрос на нефть в сентябре вышел на рекордный уровень в 17 млн б/с за счет нефтехимической отрасли.

В то же время в Европе и развитых экономиках Азии и Океании в третьем квартале спрос на нефть упал на 560 тыс. б/с в годовом сравнении. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация