МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году на 0,1 млн б/с

В МЭА ожидают, что в абсолютном значении спрос на нефть по итогам года достигнет 102 млн б/с

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с предыдущей оценкой, до 2,4 млн б/с. Об этом говорится в ноябрьском отчете МЭА.

В абсолютном значении спрос на нефть по итогам года достигнет 102 млн б/с, ожидают в МЭА. При этом в 2024 году рост показателя замедлится до 930 тыс. б/с. Однако даже с учетом более медленного увеличения спрос на нефть в следующем году может достигнуть нового рекорда - 102,9 млн б/с.

МЭА также отмечает, что в Китае спрос на нефть в сентябре вышел на рекордный уровень в 17 млн б/с за счет нефтехимической отрасли.

В то же время в Европе и развитых экономиках Азии и Океании в третьем квартале спрос на нефть упал на 560 тыс. б/с в годовом сравнении.