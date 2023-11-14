14 ноября, 09:02
Мировые цены на нефть

Цена нефти и нефтепродуктов РФ в октябре с некоторыми исключениями превышала price cap

В начале декабря 2022 года страны G7 и ЕС наряду с эмбарго ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость российской нефти и нефтепродуктов, за исключением бензина и газойля, в октябре превышала установленный странам G7 ценовой потолок, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

"Цены на российскую нефть и нефтепродукты, за исключением бензина и газойля, были выше ценового потолка G7", - говорится в отчете.

В начале декабря 2022 года страны G7 и ЕС наряду с эмбарго ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. В феврале 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ - их предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории.

РФ неоднократно заявляла, что не признает условия ценового потолка и не будет поставлять нефть странам, которые используют этот механизм. По словам вице-премьера Александра Новака, российские компании соблюдают указ президента РФ, запрещающий такие поставки. Также Новак называл потолок цен неэффективным, поскольку нефть РФ торгуется по рыночным ценам, дороже установленного G7 и Евросоюзом уровня в $60 за баррель. Он также заявлял, что с начала года дисконт на российскую нефть снизился более чем втрое - с $35-38 до $11-12 за баррель благодаря стабилизации поставок и большой конкуренции за нее на мировом рынке, и есть потенциал снижения еще в пределах $5 за баррель.

15 ноября Еврокомиссия намерена представить на утверждение в Совет ЕС 12-й пакет антироссийских санкций, в который в том числе должны войти меры по ужесточению потолка цен на нефть РФ. 

Теги:
РоссияМировые цены на нефть
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