14 ноября, 09:15

Выдача автокредитов в России в III квартале выросла на 65,7%

Она достигла 262,8 тыс.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Количество выданных автокредитов (на новые автомобили и авто с пробегом) в России в третьем квартале 2023 года составило 262,8 тыс., увеличившись на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (в третьем квартале 2022 года - 158,6 тыс.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с предыдущим кварталом число выданных автокредитов выросло на 17,8% (во втором квартале 2023 года - 223,1 тыс.).

По данным НБКИ, в третьем квартале 2023 года среди регионов РФ наибольшее количество автокредитов было предоставлено в Москве (16,9 тыс.), Московской области (15 тыс.), Санкт-Петербурге (12,8 тыс.), Республике Татарстан (12,1 тыс.) и Краснодарском крае (11,7 тыс.).

В бюро отметили, что наиболее существенно количество выданных в третьем квартале 2023 года автокредитов (среди 30 регионов - лидеров в данном виде розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в Ростовской (+95,5%), Омской (+88,8%), Белгородской (+83,1%) и Вологодской (+83,2%) областях, а также в Чувашской Республике (+77,7%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов выросло на 74% и 58,1% соответственно.

"Существенное увеличение количества выданных автокредитов в 2023 году связано, прежде всего, с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова котрого приводятся в сообщении. "Вместе с тем такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам "хорошего кредитного качества", значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента", - добавил Волков. 

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