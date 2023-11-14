14 ноября, 09:11

Региональные гранты и премии освобождаются от НДФЛ

Также от налога освобождаются доходы в виде компенсации оплаты стоимости проезда к месту проведения таких соревнований, питания и проживания

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 1 января 2024 года от НДФЛ региональные и местные гранты, а также премии и единовременные выплаты в связи с отдельными госнаградами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и освобождает от НДФЛ доходы, полученные от грантов, премий, призов или подарков, полученных по результатам участия в региональных и местных соревнованиях. Помимо этого, от налога освобождаются доходы в виде компенсации оплаты стоимости проезда к месту проведения таких соревнований, питания и проживания.

Соответствующие налоговые льготы предусмотрены и в отношении единовременного денежного поощрения, полученного в связи с награждением орденом или медалью ордена "Родительская слава", а также в связи с присвоением звания "Мать-героиня". 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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